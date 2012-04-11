〔中国汽车〕3月乘用车销量同比增长4.54%,至140万辆--中汽协

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透北京4月11日电---中国汽车工业协会周三公布,2012年3月共销售乘用车140万辆,同比增长4.54%
该协会新闻稿并称,今年一季度共销售乘用车377.37万辆,同比下降1.25%.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:
2012年3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
4.54 26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% 6.52% (完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。