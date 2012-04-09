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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--4月10日****

路透4月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3

企业信心指数 -- 正1

0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%

报纸招聘广告 -- -8.6%

0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%

0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.3% 3.4%

经季节调整失业率 3.1% 3.1%

0600 德国出口(较前月) 2月 -0.4% +2.3%

进口(较前月) +0.5% +2.4%

贸易收支(亿欧元) 顺差136 顺差142

0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.3%

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 3月 -- 94.3

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月7日当周 -- +3.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月7日当周 -- +4.6%

1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 47.5

1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +0.4%

趸售销售 +0.7% -0.1%

2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 -- 0%

2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 持平 -0.3%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%

2350 日本机械订单(较前月) 2月 -0.8% +3.4%

(较上年同期) +3.1% +5.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月8日(日)

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余11,778 盈余11,485

4月9日(一)

0500 日本服务业景气判断指数 3月 51.8 --

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 91.7 --

1400 美国就业趋势指数 3月 107.28 --

2301 英国RICS房价差值 3月 负10 负12 (完)

--整理 李春喜/王洋;审校 张明钧

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