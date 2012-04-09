主要国家经济指标预测--4月10日****

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------------------------------------------------
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3
企业信心指数 -- 正1
0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%
报纸招聘广告 -- -8.6%
0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.3% 3.4%
经季节调整失业率 3.1% 3.1%
0600 德国出口(较前月) 2月 -0.4% +2.3%
进口(较前月) +0.5% +2.4%
贸易收支(亿欧元) 顺差136 顺差142
0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.3%
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 3月 -- 94.3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月7日当周 -- +3.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月7日当周 -- +4.6%
1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 47.5
1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.7% -0.1%
2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 -- 0%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 持平 -0.3%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -0.8% +3.4%
(较上年同期) +3.1% +5.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
4月8日(日)
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余11,778 盈余11,485
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 51.8 --
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 91.7 --
1400 美国就业趋势指数 3月 107.28 --
2301 英国RICS房价差值 3月 负10 负12 (完)
--整理 李春喜/王洋;审校 张明钧
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持