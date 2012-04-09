《投行看数据》中国CPI同比涨幅料4月起回落,提供政策调整空间--摩根大通

路透北京4月9日电---摩根大通在中国公布3月通胀数据后发表研报称,当月CPI涨幅回升仅是短期现象,预计4月至第三季将再度下行,为货币政策调整提供空间,4月有望下调存款准备金率.

报告认为,即使将输入性通胀、人力成本上升以及资源价格改革等影响考虑在内,今年仍有望实现将全年通胀控制在4%以内的目标.

在政策上,摩根大通仍然认为,央行今年下调存款准备金率两到三次,下次调整或在本月,一般而言,利率不会有变.

报告并称,3月CPI涨幅回升主要受食品价格影响,尤其是鲜菜和柴油价格的上涨.

稍早公布的数据显示,中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,脱离上月触及的20个月低点.[ID:nSB1476310]

摩根大通并预计,由于全球需求放缓,而国内房地产、汽车、钢铁以及产能过剩的行业调整效果显现,今年第一季中国国内生产总值(GDP)增速为8.2%.该数据将于本周五公布.(完)