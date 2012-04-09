《投行看数据》中国CPI同比涨幅料4月起回落,提供政策调整空间--摩根大通

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透北京4月9日电---摩根大通在中国公布3月通胀数据后发表研报称,当月CPI涨幅回升仅是短期现象,预计4月至第三季将再度下行,为货币政策调整提供空间,4月有望下调存款准备金率.
报告认为,即使将输入性通胀、人力成本上升以及资源价格改革等影响考虑在内,今年仍有望实现将全年通胀控制在4%以内的目标.
在政策上,摩根大通仍然认为,央行今年下调存款准备金率两到三次,下次调整或在本月,一般而言,利率不会有变.
报告并称,3月CPI涨幅回升主要受食品价格影响,尤其是鲜菜和柴油价格的上涨.
稍早公布的数据显示,中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,脱离上月触及的20个月低点.[ID:nSB1476310]
摩根大通并预计,由于全球需求放缓,而国内房地产、汽车、钢铁以及产能过剩的行业调整效果显现,今年第一季中国国内生产总值(GDP)增速为8.2%.该数据将于本周五公布.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7