版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 14:21 BJT

〔日本股市〕挫跌1.5%连续第五天收低,受疲弱的美国就业数据拖累

路透东京4月9日电---日股日经指数周一收跌1.5%,为连续第五天收低,此前美国公布疲弱的就业报告,重燃人们对美国经济复苏步伐的担忧,同时日圆走强给出口类股带来压力.

日经指数.N225收跌142.19点,报9,546.26点,为2月21日以来最低收位,但其仍守在9,509点附近的13周移动均线切入位之上.

东证股价指数.TOPX收跌1.5%,报813.69点.(完)

--编译 许娜;审校 徐文焰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐