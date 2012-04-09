〔日本股市〕挫跌1.5%连续第五天收低,受疲弱的美国就业数据拖累

企业结盟：日本软银接近达成向美国WeWork投资30亿美元交易--CNBC
路透2月26日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周日报导称，日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资30亿美元的交易。
路透东京4月9日电---日股日经指数周一收跌1.5%,为连续第五天收低,此前美国公布疲弱的就业报告,重燃人们对美国经济复苏步伐的担忧,同时日圆走强给出口类股带来压力.
日经指数.N225收跌142.19点,报9,546.26点,为2月21日以来最低收位,但其仍守在9,509点附近的13周移动均线切入位之上.
东证股价指数.TOPX收跌1.5%,报813.69点.(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。 他在国务院新闻办的新闻发布会上指出，证监会将继续支持和鼓励那些经营比较规范、能力比较突出、内控比较有力的行业机构，支持和鼓励其打造功能齐备，具有核心竞争力，甚至具有国际竞争力的一流投资银行和资产管理机构。