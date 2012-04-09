〔中国债市〕海龙短融兑付在望,中低评级信用债或迎来新一波升势(更新版)

(新增市场人士评论和更多背景)

* 山东海龙发布短融兑付公告

* 表明其短融有望如期兑付

* 地方政府鼎立相助其避违约厄运

* 或助推中低评级信用债新一波升势

路透上海4月9日电---倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.市场人士认为,地方政府的鼎力相助,或是海龙短融躲过违约大劫的主要原因.

山东海龙(000677.SZ)周一发布短融兑付公告,表明其短融有望如期兑付.但该公告并未提及资金来源.

市场人士并表示,随着海龙短融风险事件的成功缓解,制约信用债走势的主要不确定性也随之消除,近期中低评级信用债或迎来新一波升势.

"传说(地方)政府专门开了会,要求不能损害政府信用,什么评级啊、信用风险定价啊都成了浮云,"北京一券商交易员称.

平安证券固定收益部研究主管石磊则谈到,虽然大家都知道如果真正违约,对市场长远发展有好处,但"都不想当(违约)第一单,地方政府、监管(部门)都不想做第一个."

不过他认为,尽管海龙短融在最后一刻避免了违约的命运,但还是有标志意义的,这给市场一个很大的警醒,那就是违约可能出现.

山东海龙去年4月在银行间债市发行的4亿元人民币该一年期短融,将于今年4月15日到期,由恒丰银行主承,票面利率5.80%.

联合资信评估公司此前发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因经营及财务状况进一步恶化,其主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.这也是"福禧事件"后,中国债市时隔六年再现C级信用债.海龙短融中债最新估值收益率CN1181180=CDCT为492.88%.

尽管海龙渡过了短融兑付这关,但仍债务缠身,未来的前景仍不乐观.石磊就认为,"关键是其他债权人对这个事怎么看,挺别扭的,首先不是全(部债务)都偿付,只付它(短融),很多家银行都在里面,地方政府的协调也很难."

针对11海龙CP01"的兑付疑云,中国21世纪经济报 道此前曾援引其主承销商恒丰银行高层称,正在与山东银监局协商,可能的解决方案是由银行提供一笔过渡资金暂时解决海龙短期融资券的兑付问题,同时潍坊市政府为这笔资金提供担保.[ID:nSB1465856]

截至2012年3月22日,山东海龙逾期贷款累计8.79亿元,占最近一期经审计净资产的556.72%.(完)

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