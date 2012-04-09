(重温稿)〔路透调查〕台湾五年券101/1R得标利率料落在1.010-1.040%

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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* 标售时间:周二(10日),金额预定400亿台币
* 得标利率料在1.010-1.040%
* 央行拉短率令追价意愿保守
路透台北4月9日电---路透调查显示,虽然市场资金充沛依旧,不过在台湾央行逐步拉抬短率引导下,料令周二的五年增额券101/1RA01101R=TWO得标利率落在1.010-1.040%.
交易商指出,受近期政府调整油电价格令通膨疑虑升温,以及央行逐步调升隔夜拆款代收利率影响,筹码较不集中的五年券成为空方攻击目标;不过景气前景仍存疑虑,支撑银行等买盘逢高承接意愿不致冷却.多空两股力道相互拉扯,得标利率虽可能较101/1的1.00%弹升,但幅度也有限.
"央行的动作让大家变谨慎,追价意愿不高."一大型银行交易员称.
另一券商交易主管则称,受央行拉抬短率影响,近期无论公司债与一年期央行存单标售,都未再出现追低利率的现象,预料明日101/1R的标售亦是如此.
央行今日再度调升隔夜拆款代收利率至0.425%,本波累计调升幅度达3.3个基点.
惟一大型金控旗下券商交易主管指出,虽然这次标债有受油电价格调整等偏空消息的影响,不过包括银行、邮局等在3月仍持续买进不少公债,"这显示短期景气好转不易,支撑了市场买气."
另一大型政府银行交易主管也认为,通膨虽然成了交易商炒作题材,不过相信物价波动仅是短期现象;中长期而言,景气还是不好,有助于支撑殖利率维持在相对低档.
央行将在周二代财政部标售101/1R,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周一101/1R发行前交易(when-issued)收在1.0207%,该券在发行前交易期间的高点落在1.0344%,低点则为0.9892%.
央行在1月标售的五年公债101/1,当时得标利率为1.00%,此期券银行业持有比重为56.87%,证券业则为31.0%,票券业7.13%,保险业为5.0%.[ID:nST0493297]
以下为交易商对101/1R期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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统一证券 1.015 1.045
兆丰证券 1.015 1.035
凯基证券 1.005 1.035
群益证券 1.010 1.040
元富证券 1.010 1.050
大型政府银行 1.000 1.035
台北富邦银行 1.000 1.030
中国信托银行 1.030 1.040
国泰世华银行 1.010 1.040
大型金融机构 1.000 1.040
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中值 1.010 1.040 (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
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