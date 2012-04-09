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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 15:03 BJT

〔国际油市〕政治因素对全球油价影响大于产出因素--伊拉克

路透巴格达4月9日电---伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi周一表示,石油输出国组织(OPEC)当前寻求全球油价平衡,但政治不稳定对油价的影响要大于产出因素.

"OPEC当前仍竭尽所能的生产来满足需求,但是政治因素影响油价.政治不稳定对全球油价的影响大于产出因素."

Luaibi称,预计伊拉克4月石油日产出为230万桶或稍高.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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