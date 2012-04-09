〔国际油市〕政治因素对全球油价影响大于产出因素--伊拉克

国际油市：油价上涨因供应过剩担忧缓解，但美国产量增加抑制涨幅
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
路透巴格达4月9日电---伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi周一表示,石油输出国组织(OPEC)当前寻求全球油价平衡,但政治不稳定对油价的影响要大于产出因素.
"OPEC当前仍竭尽所能的生产来满足需求,但是政治因素影响油价.政治不稳定对全球油价的影响大于产出因素."
Luaibi称,预计伊拉克4月石油日产出为230万桶或稍高.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
路透新加坡2月27日 - 布兰特原油价格周一小幅上涨，料将录得七个交易日内的第五日上涨，因对全球供应过剩的担忧似乎缓解，但美国石油产量增加抑制涨幅。
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI