〔国际油市〕政治因素对全球油价影响大于产出因素--伊拉克

路透巴格达4月9日电---伊拉克石油部长Abdul Kareem Luaibi周一表示,石油输出国组织(OPEC)当前寻求全球油价平衡,但政治不稳定对油价的影响要大于产出因素.

"OPEC当前仍竭尽所能的生产来满足需求,但是政治因素影响油价.政治不稳定对全球油价的影响大于产出因素."