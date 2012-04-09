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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 15:10 BJT

〔中国股市〕沪综指收低终止三连涨,3月CPI反弹超预期加剧短线卖压

路透北京4月9日电---中国股市沪综指周一收低0.9%,日间公布3月CPI反弹且超预期,令盘面卖压加剧.分析人士认为,去年上市公司业绩公布近尾声,整体增长弱于预期,经济继续减速担忧下大盘料持续承压;预计股指短线围绕2,300点一线震荡并等候选择方向.

沪综指.SSEC收报2,285.777点,下跌20.776点,或0.9%,今日上海A股成交额为550亿元人民币,上交易日为687亿元.

浙商证券分析师王伟俊表示,3月CPI反弹虽在市场预料之中,但仍超预期;令投资者感到犹豫的主要还是去年整体的公司业绩增长弱于预期,尤其是四季度波动超出了正常的季节因素,市场对经济回落的忧心加重,对今年一季度和全年的业绩增长也不太看好.

他并预计,短期来看大盘还会继续盘整,等待后期选择方向;就关键点位而言要看前期低点2,132点能否守住.

国家统计局周一公布,3月CPI同比上涨3.6%,高于路透调查中值的3.3%;环比上涨0.2%,亦高于调查中值的0.0%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅0.3%,环比上涨0.3%.[ID:nSB1476476]

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,500.2点,跌0.59%,成交量为319,085手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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