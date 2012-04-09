〔日本股市〕连续第五日下跌,受美国就业数据疲软打击(更新版)

(新增细节)

* 出口、金融类股受挫,因日圆走强

* 策略师认为日经指数支撑位在9,500点

* 索尼收高0.6%,报导称该公司将裁员10,000

* 东证股价指数成交量为1月16日来最低

* 日本央行会议结束前市场厌恶风险

路透东京4月9日电---日股日经指数周一收跌1.5%,为连续第五天收低,此前美国公布疲弱的就业报告,令人们对美国经济复苏步伐的担忧重燃,同时日圆走强给出口类股带来压力.

日经指数自4月2日以来累计下跌5.3%,为去年11月底以来最长连跌纪录.

Jefferies日本股市策略师Naomi Fink称:"我们(日经指数)已经达到9,500点上方不远处,下一步要看9,500点是否会提供支撑.如果不能,我们的技术分析预计9,300点将(提供支撑)."

"这是暂时性修正.或许市场走得太远太快了."

日经指数.N225收跌142.19点,报9,546.26点,为2月21日以来最低收位,但其仍守在9,509点附近的13周移动均线切入位之上.