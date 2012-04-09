〔日本股市〕连续第五日下跌,受美国就业数据疲软打击(更新版)

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
(新增细节)
* 出口、金融类股受挫,因日圆走强
* 策略师认为日经指数支撑位在9,500点
* 索尼收高0.6%,报导称该公司将裁员10,000
* 东证股价指数成交量为1月16日来最低
* 日本央行会议结束前市场厌恶风险
路透东京4月9日电---日股日经指数周一收跌1.5%,为连续第五天收低,此前美国公布疲弱的就业报告,令人们对美国经济复苏步伐的担忧重燃,同时日圆走强给出口类股带来压力.
日经指数自4月2日以来累计下跌5.3%,为去年11月底以来最长连跌纪录.
Jefferies日本股市策略师Naomi Fink称:"我们(日经指数)已经达到9,500点上方不远处,下一步要看9,500点是否会提供支撑.如果不能,我们的技术分析预计9,300点将(提供支撑)."
"这是暂时性修正.或许市场走得太远太快了."
日经指数.N225收跌142.19点,报9,546.26点,为2月21日以来最低收位,但其仍守在9,509点附近的13周移动均线切入位之上.
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7