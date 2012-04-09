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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 16:08 BJT

《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--4月9日

路透北京4月9日电---以下为中国2012年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况:

  发行主体        发行时间    规模      期限   票面利率  主承销商         代 码
                          (亿元人民币)
  -----------------------------------------------------------------------------------
  华能国际         1月5日      50        3年    5.24%    建设银行       031217001
  (600011.SS)(0902.HK)                      

  奇瑞汽车         1月9日      10        1年    6.95%  国家开发银行     031229001

  中泰化学(一期)   1月16日      5        1年    7.216%   兴业银行       031230001
  (002092.SZ)

  中国铝业         2月9日      20        3年    4.96%    交通银行       031209001
  (601600.SS)(2600.HK)                                   农业银行

  北京汽车股份公司 2月9日      10        3年    5.70%    中信证券       031226001
                                                         中信银行

  中泰化学(二期)   2月13日      5        1年    7.216%   兴业银行       031230002

  江苏交通控股公司 2月21日     20        3年    6.09%    农业银行       031231001
                                                         国开行    

  首都机场集团     2月29日     50       6个月   4.84%    中国银行       031222001
                                                         建设银行

  大唐集团         3月8日      20        5年    5.16%    交通银行       031207001
                                                         光大银行

  华电国际         3月13日     50        3年    5.02%    建设银行       031232001
  (600027.SS)(1071.HK)    

  首都公路发展集团 3月13日     30        3年    5.50%    建设银行       031234001

  中航工业集团     3月14日     20        5年    5.18%    工商银行       031203001
                                                         建设银行

  国电大渡河       3月15日     10        1年    6.70%    国开行         031233001
  水电开发公司

  华能澜沧江       3月19日     25        3年    6.20%    国开行         031235001
  水电公司                                               建设银行

  江苏国信资产     3月20日     20        3年    6.18%    兴业银行       031211001
  管理公司 

  重庆化医控股集团 3月22日     10        1年    6.20%    光大银行       031225001

 *陕西有色         3月23日     30        3年    6.10%    兴业银行       031236001
  金属控股集团

  陕西煤化工集团   3月23日     20        3年    6.10%    兴业银行       031208001

  国电集团         3月23日     30        1年    4.56%    国开行         031202001

  北京保障性       3月26日     60        5年    5.20%    国开行         031219001
  住房投资中心                                           建设银行   (每半年附发行人赎回权)

  中国电力         3月27日     20        3年    5.10%    光大银行       031218001
  投资集团

  淮北矿业集团     3月28日     10        3年    6.10%    招商银行       031238001

  龙源电力         3月29日     20        1年     --      兴业银行       031220001
  (0916.HK)                    20      3年(1+2)  --      兴业银行       031220002

  山东黄金集团     3月30日     25        1年    6.06%    光大银行       031239001
                                                         深发展

  广东粤电集团     3月30日     25        5年    5.37%    建设银行       031237001
                                                         农业银行
  ----------------------------------------------------------------------------------- 
  合计                        615

  中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公
开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以
促进更多企业通过债市融资.

  所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融
资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的
债务融资工具称为非公开定向债务融资工具.

  非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务,
缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始
终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益.

  在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券
(SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门
不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其
余品种则由央行主导.

  注:1.数据均来源于银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)
     2.*代表新增.
     3.欲浏览《2011年已发行非公开定向债务融资工具一览表》请点选[ID:nSB1404606].(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 曲伟治

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
  《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》

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