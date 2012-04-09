〔中国债市〕人民币利率互换小幅冲高后回稳,CPI数据偏高影响有限

路透上海4月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小幅冲高后回稳,尽管今日公布的3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅稍高于预期,但市场心态仅在数据公布之初略有波动,便很快消化其影响,全天整体波动尚属平稳.

交易员认为,资金面在上周短暂紧张后重回宽裕,回购利率亦明显下滑,这支撑了IRS走势,加之海外NDIRS近期表现起伏不大,预计近期利率互换走势趋于稳定.

"CPI公布之后,往上冲了一冲,有些成交,不过随后就回来了,(数据利空)影响不大."上海一银行交易员称.

食品价格上涨推动中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,脱离上月触及的20个月低点.但这料是短暂现象,整体物价回落趋势并未改变.[ID:nSB1476310]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一14天期以内主要品种跳水.今日有较大量的央票到期,一定程度上缓解着补缴准备金带来的影响;市场关注点已更多转向财政存款因素,周内陆续到期的公开市场资金或部分消解上缴税款所带来的冲击.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2800/ 3.4033 3.1336/ 3.2257 3.1843/ 3.2771 3.3586/ 3.4543 3.3383/ 3.6067

周五 3.2650/ 3.3750 3.1307/ 3.2200 3.1800/ 3.2743 3.3500/ 3.4471 3.3220/ 3.5920

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变动+0.0150/+0.0283 +0.0029/+0.0057 +0.0043/+0.0028 +0.0086/+0.0072 +0.0163/+0.0147

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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