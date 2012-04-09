《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *长江三峡集团 200 100 12 4/12招标 工商银行 AAA 4/13 4/16 民生银行 ============================================================================================= *中化股份 60 30 12 4/12簿记建档 中信证券 AAA 4/13 4/16 工商银行 ============================================================================================= *东方希望 3.5 3.5 6 4/12簿记建档 南京银行 AA- 4/13 4/16 动物食品 ============================================================================================= 厦门轻工集团 13 7 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 光大银行 ============================================================================================= 深南电路 3 1 12 4/10簿记建档 招商银行 AA- 4/12 4/13 ============================================================================================= 厦门夏商集团 5 3 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= 万丰奥特 2.5 2.5 12 4/10簿记建档 中信银行 A+ 4/12 4/13 控股集团 ============================================================================================= 天音控股 4 4 12 4/10簿记建档 北京银行 AA- 4/11 4/12 ( 000829.SZ ) ============================================================================================= 中国黄金集团 30 15 12 4/10簿记建档 兴业银行 AAA 4/11 4/12 ============================================================================================= 中国中冶 144 44 12 4/10簿记建档 中信证券 AAA 4/12 4/13 ( 1618.HK )( 601618.SS ) 中信银行 ============================================================================================= 山东胜通集团 9 4 12 4/10簿记建档 中国银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= 申华控股 -- 3 12 4/11簿记建档 兴业银行 A+ 4/12 4/13 ( 600653.SS ) ============================================================================================= 国投中鲁 2 2 12 4/12簿记建档 北京银行 A+ 4/13 4/16 ( 600962.SS ) ============================================================================================= 浙江联社 6 3 12 4/12簿记建档 光大银行 AA- 4/13 4/16 ============================================================================================= 天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *中化股份 40 30 5 4/12簿记建档 中信证券 AAA 4/13 4/16 工商银行 ============================================================================================= *鄂尔多斯 34 17 5 4/12簿记建档 建设银行 AA 4/13 4/16 羊绒集团 民生银行 ============================================================================================== 上海信息 10 5 5 4/10簿记建档 国开行 AA+ 4/11 4/12 投资公司 民生银行 ============================================================================================= 杭州城建 26 13 5 4/11簿记建档 中国银行 AA+ 4/12 4/13 投资集团 建设银行 ============================================================================================= 海航商业 9 9 3 4/13簿记建档 北京银行 AA- 4/16 4/17 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 山东德州中小 2.8 2.8 3 4/10簿记建档 北京银行 AA 4/11 4/12 企业集合票据 (山东再担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹