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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 18:09 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
=============================================================================================  
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*长江三峡集团 200      100        12  4/12招标         工商银行     AAA      4/13      4/16
                                                       民生银行
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*中化股份      60       30        12  4/12簿记建档     中信证券     AAA      4/13      4/16
                                                       工商银行 
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*东方希望       3.5      3.5       6  4/12簿记建档     南京银行      AA-     4/13      4/16
动物食品                                         
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厦门轻工集团   13        7        12  4/10簿记建档     兴业银行      AA-     4/11      4/12
                                                       光大银行
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深南电路        3        1        12  4/10簿记建档     招商银行      AA-     4/12      4/13
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厦门夏商集团    5        3        12  4/10簿记建档     兴业银行      AA-     4/11      4/12
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万丰奥特        2.5      2.5      12  4/10簿记建档     中信银行      A+      4/12      4/13
控股集团
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天音控股        4        4        12  4/10簿记建档     北京银行      AA-     4/11      4/12
(000829.SZ)
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中国黄金集团   30       15        12  4/10簿记建档     兴业银行      AAA     4/11      4/12
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中国中冶      144       44        12  4/10簿记建档     中信证券      AAA     4/12      4/13 
(1618.HK)(601618.SS)                                   中信银行 
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山东胜通集团    9        4        12  4/10簿记建档     中国银行      AA-     4/11      4/12 
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申华控股        --       3        12  4/11簿记建档     兴业银行      A+      4/12      4/13
(600653.SS)   
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国投中鲁        2        2        12  4/12簿记建档     北京银行      A+      4/13      4/16  
(600962.SS) 
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浙江联社        6        3        12  4/12簿记建档     光大银行      AA-     4/13      4/16 
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天生港发电      --       4         6      推迟发行     兴业银行      AA-      --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*中化股份      40        30       5   4/12簿记建档    中信证券      AAA       4/13      4/16
                                                      工商银行                                            
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*鄂尔多斯      34        17       5   4/12簿记建档    建设银行       AA       4/13      4/16
羊绒集团                                              民生银行
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上海信息       10         5       5   4/10簿记建档    国开行         AA+      4/11      4/12 
投资公司                                              民生银行
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杭州城建       26        13       5   4/11簿记建档    中国银行       AA+      4/12      4/13 
投资集团                                              建设银行 
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海航商业        9         9       3   4/13簿记建档    北京银行       AA-      4/16      4/17  
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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山东德州中小    2.8     2.8       3   4/10簿记建档   北京银行      AA        4/11       4/12 
企业集合票据                                             (山东再担保集团提供担保) 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 
 
  --整理 曹巍浩; 审校 冉莹

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