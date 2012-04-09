《中国企业债发行日程表》--4月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *重庆合川农村 15 6 8.28% AA 4/10-4/12 齐鲁证券 农业投资集团 ===================================================================================== *广西北部湾 10 8 前五年6.60% AA 4/10-4/16 国海证券 投资集团公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 长沙星城建投 15 7 8.35% AA 4/6-4/12 日信证券 (自第三年起,每年偿还20%本金) ===================================================================================== 重庆南岸 12 7 8.20% AA 4/9-4/13 上海证券 城建集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》