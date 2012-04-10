《交易视点》中国利率债收益率仍将易上难下,短期内降息概率不大-中信

路透上海4月10日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)利率市场周报认为，决策层近期再度释放政策宽松信号，但判断短期内基准利率下调的概率仍不大，利率产品收益率将呈现易上难下的格局。

3月份中采PMI指数上升到53.1。季调后3月份PMI指数在51.6左右，高于1、2月份的均值51.4。从3月份的PMI指数看出，3月份经济并没有如前期市场预期的显着恶化，继续呈现平稳增长的态势。然而，增长的持续回升仍需要政策的进一步放松。

温总理在上周调研过程中的讲话和央行货币政策委员会一季度例会的纪要都明显地释放了政策放松的信号。

我们认为，在通胀回落以及工业企业利润等增长偏低的情况下，政策的重点将从控通胀转向保增长。二季度政策的放松空间将增大，央行将进一步放松数量调控政策，继续下调存款准备金以促进货币信贷投放的合理增长，但仍会维持定存利率不变。

**政策放松不利于中长端品种**

首先，从基本面来看，3月份工业增加值环比可能出现回升，另外，3月份新增信贷规模有望高于1、2月份，有可能突破9000亿。这都将导致利率产品中长端收益率出现上行。

其次，从政策面来看，在欧元区不爆发系统性危机的情况下，短期内基准利率下调的概率不大。央行调控的目标仍是货币信贷的增速，在信贷资金投放规模和步调基本符合预期的情况下，准备金率即使下调也只是适应4-5月份流动性趋紧的一种调节，资金面也仅仅是合理宽松而不会过度宽松。

总体来看，基本面和政策面都并不能对债市形成很强的支撑。我们仍维持前期的观点，即短期内利率市场仍以震荡为主，中长期收益率回到前期低点的概率不高。

中期来看，利率产品收益率将呈现易上难下的格局，二季度10年国债收益率的波动区间在3.4%-3.7%。考虑到经济正逐步走出底部、信贷扩张以及国内股市回暖等因素，建议投资者对中长期利率产品仍保持谨慎态度。我们仍建议交易型机构控制中长期利率产品仓位，将久期维持在3年以内。

利率互换方面，在准备金下调前，受资金面的负面影响，短期内收益率曲线可能会呈现平坦化特征，然而大趋势上，收益率曲线仍将呈现陡峭化的态势。同时考虑到经济回升及资产风险偏好提高，建议机构可继续关注5年Repo互换看涨交易。(完)

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