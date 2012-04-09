(重温稿)《中国新债预测》国开行五年固息债利率预测均值4.06%,接近二级市场

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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* 招标品种: 国开行五年期固息债
* 招标金额: 不超过200亿元人民币
* 预测均值: 4.06%
* 预测区间: 4.00%-4.12%
* 招标时间: 周二(10日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行和券商)
路透上海4月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行五年期固息债.路透调查显示,由于对宏观经济分歧大,市场谨慎情绪较重,加之供给偏大及商业化改制等原因,预计该期债需求一般,中标利率预测均值为4.06%,明显高于其它"非国开"金融债.
"现在基本上一二级市场,国开都要比'非国开'高8-15都有,除了特别紧缺的品种,像上周的1年国开,那我个人觉得明天上4基本没有问题,"华南一城商行交易员说.
她说,至于票面利率能不能到4.05%,则要看市场对于近期数据的消化程度了,现在来看二级市场还是买气很低.
北京另一位银行交易员也表示,目前市场上国开债抛盘较重,预计该期债的中标利率可能要到4.08%左右.
中国农业发展银行周一招标的五年期固息债中标利率为3.89%,贴近二级市场水平,首场投标倍数为1.88倍.
中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.8969%.二级市场上,剩余期限近5年的国开行120214券CN120214=CFXS在4.08%附近有成交.
食品价格上涨,推动中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,脱离上月触及的20个月低点.但这料是短暂现象,整体物价回落趋势并未改变.分析师预计,CPI低点或在年中附近出现.而宏观政策放松仍将审慎进行,"多看少动"将是主要特征.[ID:nSB1476624]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一14天期以内主要品种跳水.今日有较大量的央票到期,一定程度上缓解着补缴准备金带来的影响.[CN/CN]
该期债为国开行今年第17期金融债.具体条款如下:
第17期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 4月10日
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 4月16日
起息日 4月16日
分销期 4月11日-4月16日
上市日 4月20日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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