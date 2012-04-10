《交易视点》中国二季度信用债净供给预估5,600亿元,环比上升--中信证券

路透上海4月10日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)信用产品周报预计，今年二季度信用产品净供给在5,600亿元人民币,较一季度有一定幅度上升.

**信用债净供给环比料增加**

3月份信用产品然延续了以企业债和商业银行债为主的特点，其中企业债供给回升得益于城投债发行的明显放量.

对于二季度信用产品的未来供给，企业债和商业银行债可能仍将是供给的主力，城投债市场的回暖将带动企业债发行量明显回升，而资本充足率和贷存比等指标的限制将使得商业银行发行次级债和小微企业金融债的动机较强。

对于中票来说，虽然一季度供给较低，但是私募票据有效地弥补了这一点，后者可能成为今年重点发展的品种之一；公司债在审批常态化后，供给可能维持相对稳定的规模。

总体来看，我们预计2季度信用产品净供给在5,600亿元，较一季度有一定幅度上升。

**城投债等低评级品种或供求两旺**

3月份企业债和中票需求结构较为多元化，但是我们也关注到3月份全国性商行对企业债和中票托管量有一定下降，这对应着其商业银行债托管量的大幅上升，商业银行对于此类信用产品的被动投资可能挤占了其对高等级非金融企业债券的需求，这一点我们在之前的报告中已经多次提及，考虑到未来商业银行债的供给仍将保持高位，其对高等级企业债和中票需求的负面影响可能将持续。

同时需要关注的是，2月份以来，由于交易所城投债表现相对较好，加之交易所的融资便利性，转托管于交易所的企业债规模趋于回升，这一趋势与去年1-2季度的情形比较类似，考虑到当前交易所收益率的相对优势，由套利动机推动的转托管行为同样可能持续。

对于未来趋势看，对于中高等级债券，由于市场环境相对纠结，在供给逐渐放量和商业银行债的挤压下，市场供求关系可能存在一定失衡，而对于城投债等低等级品种，在经济企稳回升和市场风险偏好逐渐提高等因素的支撑下，二季度可能出现供求两旺的局面。

**新券评点**

前两周共有64只信用债券公告发行（或即将发行），总发行量882.7亿。

短融和超短融中推荐12电网SCP005、12武钢CP002、12大装备CP001、12美的CP001、12杭钢CP001、12广百CP001、12国投中鲁CP001和12岱海CP001；中票中推荐12深圳市政MTN1和12杭工投MTN1。

私募票据中我们推荐12渝化医PPN001、12陕有色PPN001、12陕煤化PPN001和12鲁黄金PPN001。

企业债和公司债中推荐12马城投债，对于风险承受能力较高的投资者，建议可对12武清经开债、12余城建债和12南浔债进行适量投资。(完)

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