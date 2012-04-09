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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 15:58 BJT

《亚洲原油展望》中东原油交投料将放缓,关注官方售价

路透东京4月9日电---本周6月中东原油交投料开始放缓,亚洲炼厂和其他买家在制定采购计划前,还将观望主要生产国的更多官方售价.

西方因伊朗核计划而加紧对其制裁,引发对伊朗供应状况的担忧,从而令需求前景充满变数.

不过伊朗已同意与美国及其盟国恢复核问题谈判.[ID:nST0449992]

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