《亚洲原油展望》中东原油交投料将放缓,关注官方售价

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透东京4月9日电---本周6月中东原油交投料开始放缓,亚洲炼厂和其他买家在制定采购计划前,还将观望主要生产国的更多官方售价.
西方因伊朗核计划而加紧对其制裁,引发对伊朗供应状况的担忧,从而令需求前景充满变数.
不过伊朗已同意与美国及其盟国恢复核问题谈判.[ID:nST0449992]
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7