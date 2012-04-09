巴基斯坦总统七年来首次访问印度

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里4月8日电---巴基斯坦总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）周日与印度总理辛格在新德里会晤。这是巴基斯坦国家首脑七年来首次访印，为两大核武敌国的和平努力增加了份量。
尽管美国悬赏1,000万美元，缉拿巴基斯坦一名被控策划2008年孟买袭击案的伊斯兰教徒，让印巴重翻旧账，但巴基斯坦去年给予印度贸易最惠国待遇以来，印巴关系回暖。
印度外交秘书马塔伊（Rajan Mathai）告诉记者，扎尔达里和辛格在同进午餐前进行了40分钟的会谈，讨论了克什米尔、恐怖主义和双边贸易等问题。
两人在辛格住所举行吹风会，扎尔达里称：“我们希望改善与印度的关系。我们谈到了所有能涉及的问题，希望我们能尽快在巴基斯坦再次会面。”
辛格称，他希望在方便时对巴基斯坦进行首次访问。
辛格说：“印巴关系应恢复正常，这是我们的共同愿望。两国间存在诸多问题，我们希望找到务实的战略解决方法，这是扎尔达里总统和我想告诉大家的。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日 下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38 2/22 5,273.2 3,753.1