《中国信用债发行日程一览表》--4月9日

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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欲浏览目前中国信用债的发行日程,请点选NEWISSUEC 中国债券市场人士习惯上根据债券所承担风险不同,将其划分为利率产品和信用产品(即信 用债)两类. 其中利率产品是指仅具有利率风险的品种,基准利率变动是主要影响因素,一般为国家信用 等级,主要包括国债、央行票据和金融债(主要指政策性银行所发行). 而信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主 要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债 及企业债,区别在于审核主管部门不同. 其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行; 而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完) 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7