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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 16:15 BJT

〔金属期市〕沪铜受通胀数据打压下滑,但中国放宽政策预期限制跌幅

* 中国3月通胀率为3.6%,高于预估

* 美国3月就业岗位增幅为去年10月来最低

* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克2315GMT讲话

路透上海4月9日电---沪铜周一下滑,因中国通胀率上升构成压力,但对该国将进一步放宽货币政策的预期限制了跌幅.

数据显示,中国3月通胀率为3.6%,超出预期,受食品价格推动.

上海期交所交投最活跃的7月合约SCFcv1下滑0.8%,收报每吨59,840元人民币.

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