〔路透调查〕新加坡第一季GDP环比年率料为增7.0%,较上年同期增1.1%

* 事件:第一季GDP初值

* 时间:4月13日 0000GMT

* 路透调查:环比年率为增长7.0%,较上年同期增长1.1%

路透新加坡4月9日电---新加坡贸工部将于周五0000GMT公布2012年第一季国内生产总值(GDP)初值.

第一季国内生产总值(GDP)初值预估值为:

2012年第一季 预估中值 预估区间 2011年第四季 受访家数

(实际值)

GDP(环比年率) +7.0 +1.1/+12.6 -2.5 11

GDP(较上年同期) +1.1 +0.1/+2.1 +3.6 14

环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

观察重点:

--受制造业复苏,服务业尤其是旅游业韧性十足的帮助,第一季GDP数据可能显示环比年率有大幅反弹.

--但较上年同期增幅可能低于去年第四季的3.6%,原因是基期数据太高.2011年第一季新加坡经济较上年同期成长9.1%,环比年率为19.7%.

--新加坡政府此前预计今年经济成长1-3%,但几位经济学家预计未来数月数据将上修.

--最新的采购经理人指数(PMI)数据显示,新加坡3月制造业连续第二个月扩张,显示最坏的时段或已过去,因新增出口订单和产出增长.

--第一季GDP将与新加坡金融管理局的半年度政策声明同时公布.政策声明料较10月无变化,因当局重点考虑居高不下的通胀率.(完)