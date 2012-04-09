〔路透调查〕新加坡第一季GDP环比年率料为增7.0%,较上年同期增1.1%

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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* 事件:第一季GDP初值
* 时间:4月13日 0000GMT
* 路透调查:环比年率为增长7.0%,较上年同期增长1.1%
路透新加坡4月9日电---新加坡贸工部将于周五0000GMT公布2012年第一季国内生产总值(GDP)初值.
第一季国内生产总值(GDP)初值预估值为:
2012年第一季 预估中值 预估区间 2011年第四季 受访家数
(实际值)
GDP(环比年率) +7.0 +1.1/+12.6 -2.5 11
GDP(较上年同期) +1.1 +0.1/+2.1 +3.6 14
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
观察重点:
--受制造业复苏,服务业尤其是旅游业韧性十足的帮助,第一季GDP数据可能显示环比年率有大幅反弹.
--但较上年同期增幅可能低于去年第四季的3.6%,原因是基期数据太高.2011年第一季新加坡经济较上年同期成长9.1%,环比年率为19.7%.
--新加坡政府此前预计今年经济成长1-3%,但几位经济学家预计未来数月数据将上修.
--最新的采购经理人指数(PMI)数据显示,新加坡3月制造业连续第二个月扩张,显示最坏的时段或已过去,因新增出口订单和产出增长.
--第一季GDP将与新加坡金融管理局的半年度政策声明同时公布.政策声明料较10月无变化,因当局重点考虑居高不下的通胀率.(完)
--编译 田建华;审校 高琦
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7