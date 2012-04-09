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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 16:34 BJT

〔标题新闻〕美国本周取暖油需求料比正常水平低12.6%,天然气取暖需求料低17.5%--NWS

注:NWS为"全美气象服务"英文简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F93TJ]

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