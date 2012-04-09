〔中国债市〕现券收益率曲线略陡峭,海龙短融兑付在望将利好信用债

路透北京4月9日电---中国银行间债市周一现券收益率曲线略陡峭.3月居民消费价格指数(CPI)反弹偏利空中长期债的同时,主要期限回购利率的跳水,则推低着短债的收益率.

市场人士并指出,海龙短融兑付在望,定会在一定程度上激发市场的风险情绪,利好信用债;但行情能有多大,仍有待观察.

"收益率曲线确实有点陡峭.CPI比上个月会稍高,中长端收益率小幅上行;短端则下了一两个(基)点,"北京一国有银行交易员称.

他进一步指出,3月CPI的反弹无碍通胀下行大势,短期内政策收紧的可能性非常小,机构的分歧仅在于其放松的程度;现券后势仍不明朗,不少交易机构会选择拿点短债赚取票息,这样"安全一些".

中国国家统计局今日公布,3月CPI同比上涨3.6%,高于路透调查中值的3.3%;环比上涨0.2%,亦高于调查中值的0.0%.3月物价涨幅意外反弹,可能只是让通胀下降周期更平缓一些.[ID:nSB1476624]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一14天期以内主要品种跳水.今日有较大量的央票到期,一定程度上缓解着补缴准备金带来的影响;市场关注点已更多转向财政存款因素,周内陆续到期的公开市场资金或部分消解上缴税款所带来的冲击.[CN/CN]

倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.市场人士认为,地方政府的鼎力相助,或是海龙短融躲过违约大劫的主要原因.[ID:nSB1476956]

剩余期限约4.88年的进出口行固息债120302CN120302=CFXS收盘成交在3.93%,相较上日收盘的3.8850%走高;剩余期限约0.66年的央票1101094券收盘收益率CN1101094=CFXS在3.29%,低于上日尾盘的3.30%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9375 3.7516

上日 3.2532 4.2296

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3637/3.3137

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8840/2.8355

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5477/3.4832(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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