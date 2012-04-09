〔中国汽车〕通用召回6,000余辆进口别克昂科雷汽车--质检总局

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透北京4月9日电---中国国家质检总局周一通报称,上海通用汽车有限公司将召回进口的部分2011年及2012年款的别克昂科雷,在中国大陆地区涉及6,365辆,生产日期为2010年1月17日到2012年3月5日.
公告称,缺陷产生的原因是部分车辆的雨刮臂紧固螺母扭矩偏低,在积雪覆盖造成的高负载情况下,螺母有逐渐松动的可能,极端情况下会造成雨刮臂工作范围减小或不工作,从而影响驾驶员的视线,存在安全隐患.
上海通用是上海汽车(600104.SS)和美国通用汽车(GM.N)的合资企业.其网站信息称,该公司目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛三大生产基地,共四个整车生产厂、两个动力总成厂.拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克等品牌,共20多个系列产品阵容.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7