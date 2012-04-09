〔标题新闻〕希腊2月工业生产较上年同期下滑8.3%,1月为下降5.0%

中国证券：沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元，终结四连升

路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日 下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38 2/22 5,273.2 3,753.1