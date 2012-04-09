版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 9日 星期一 17:14 BJT

〔标题新闻〕希腊2月工业生产较上年同期下滑8.3%,1月为下降5.0%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E7N505F]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐