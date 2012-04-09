版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 9日 星期一 17:24 BJT

〔标题新闻〕希腊3月CPI和HICP按年升幅分别为1.7%和1.4%,2月分别为2.1%和1.7%

注:消费者物价指数(CPI),消费者物价调和指数(HICP).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E7N505G]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐