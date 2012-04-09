〔中国汇市〕人民币兑美元略收跌,市场关注明日公布的贸易数据(更新版)

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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(新增更多报价)
* 人民币兑美元即期略收跌
* 中间价高于上日报6.3021
* 盘中购汇盘较结汇盘显多
* 市场关注明日公布的贸易数据
路透上海/北京4月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一略收跌.美国非农就业数据逊于预期,令早盘美元走软,人民币中间价随之高开.但盘中购汇盘较结汇盘显多,令人民币略走弱.
恒生银行（中国）有限公司交易主管卢敏强认为,整体来看,欧债危机所引发的避险情绪仍存在,美元兑人民币交易区间趋势上仍将上移.但明日即将公布的贸易数据或将为短期汇价走势提供方向.
"目前普遍预计贸易数据较弱,如果明天数字符合预期,美元将小幅走强,如果数字超预期,人民币(汇价)短期内可能会反弹."他称.
路透调查综合21位机构分析师预测中值显示,受今年外贸环境恶化,及内需增速放缓等因素影响,中国3月进出口同比增幅料低于上月,其中出口增速放缓至7.2%;进口增速亦大幅回落至9.0%.[ID:nSB1472872]
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3085 6.3021 6.3110 6.3021 6.3072 6.3063
北京一国有大型银行交易员也指出,近期美元强势对人民币冲击力度减弱,人民币整体抗跌性增强,这说明中国经济走势对于汇价的指导意义加大.
他并称,整体人民币弹性加大,汇价区间波动已成市场共识.
以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3310/50 6.3310
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3090/20 6.3120
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水147点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3232元.
东京汇市美元兑日圆周一触及一个月低位,延续了上周美国非农就业数据公布后的跌势.就业报告显示美国3月非农就业岗位增幅远逊于预期,支持了美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能采行更多货币宽松政策以支撑经济的观点.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7