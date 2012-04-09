〔中国煤炭〕提高煤炭企业安全生产费用提取下限,扩大使用范围--安监局

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透北京4月9日电---为推动煤炭安全生产,中国国家安全监管总局日前称,将对煤炭企业的安全生产费用提取标准做出适当调整,包括提高提取下限,并扩大适用范围.
新华社周一援引安监局财务司司长李书清的话称,根据大致对应新的煤矿等级划分标准分类与原分类,相应分类提取标准均有较大幅度提高.
具体上,煤炭企业应依据开采的原煤产量按月提取相关费用.其中,煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元人民币,其他井工矿吨煤15元,露天矿吨煤5元.
同时,将不再按矿井规模、灾害类型双重标准确定安全生产费用提取标准,而是统一按照瓦斯等级、开采工艺规定提取下限标准.
此外,新办法扩展了安全费用的使用方向,不再局限于安全设施,还包括了安全生产宣传教育培训、职业危害预防、井下安全避险、重大危险源监控及隐患治理等预防性投入和减少事故损失的支出.
安监局统计显示,中国2011年在煤炭产量持续增长的情况下,全国煤矿发生事故1,201起、死亡1,973人,同比分别下降14.4%和19.0%.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7