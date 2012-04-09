〔中国煤炭〕提高煤炭企业安全生产费用提取下限,扩大使用范围--安监局

路透北京4月9日电---为推动煤炭安全生产,中国国家安全监管总局日前称,将对煤炭企业的安全生产费用提取标准做出适当调整,包括提高提取下限,并扩大适用范围.

新华社周一援引安监局财务司司长李书清的话称,根据大致对应新的煤矿等级划分标准分类与原分类,相应分类提取标准均有较大幅度提高.

具体上,煤炭企业应依据开采的原煤产量按月提取相关费用.其中,煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元人民币,其他井工矿吨煤15元,露天矿吨煤5元.

同时,将不再按矿井规模、灾害类型双重标准确定安全生产费用提取标准,而是统一按照瓦斯等级、开采工艺规定提取下限标准.

此外,新办法扩展了安全费用的使用方向,不再局限于安全设施,还包括了安全生产宣传教育培训、职业危害预防、井下安全避险、重大危险源监控及隐患治理等预防性投入和减少事故损失的支出.

安监局统计显示,中国2011年在煤炭产量持续增长的情况下,全国煤矿发生事故1,201起、死亡1,973人,同比分别下降14.4%和19.0%.(完)