中国秦山核电扩建工程新机组投入运行

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月9日电---中国核工业集团公司周一称，位于浙江的秦山核电二期扩建工程全面建成投产，65万千瓦的4号新机组正式投入商业运行。
中国目前核电装机容量约为1,252.8万千瓦，占总装机容量的1.1%左右，加在再建项目，预计核电装机容量到2015年时将超过4,100万千瓦。
中核集团称，新的核电机组已在秦山核电站投入运行。秦山核电站是中国首个核电项目，目前运行机组数量达7台，总发电量占中国核电的三分之一有余。
去年日本地震和海啸灾难发生前，中国计划到2020年时将原定4,000万千瓦的核电装机容量提高一倍。
灾难发生后，中国承诺调整和改善核能发展战略，并暂停审批任何新的项目，以待对现有核电站和在建项目进行全国范围的安全检查后再做定夺。
根据国家媒体报导，经过一系列安全检查后，政府可能在今年上半年重启核电项目审批。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保