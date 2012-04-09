版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 18:04 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,新加坡股市跌至一个月低点

路透4月9日电---东南亚市场周一大多下跌,因美国就业增幅急剧放缓引发忧虑,降低了投资者对该地区高风险资产的偏好.新加坡股市在清淡交投中跌至一个月低点.

新加坡海峡时报指数.FTSTI跌0.9%,至3月7日来最低.印尼股市.JKSE跌0.3%,金融股领跌,资金流出930万美元.马来西亚股市.KLSE收低0.5%,至3月29日来最低.

越南股市.VNI逆势收高0.7%,泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI周一因假期休市.

0957GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2960.10 -26.10 -0.87 +11.86 2646.35

马来西亚 .KLSE 1591.28 -7.59 -0.47 +3.96 1530.73

印尼 .JKSE 4154.07 -12.31 -0.30 +8.69 3821.99

越南 .VNI 450.73 3.29 +0.74 +28.21 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 程琳;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐