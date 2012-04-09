〔东南亚股市〕多数收低,新加坡股市跌至一个月低点

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透4月9日电---东南亚市场周一大多下跌,因美国就业增幅急剧放缓引发忧虑,降低了投资者对该地区高风险资产的偏好.新加坡股市在清淡交投中跌至一个月低点.
新加坡海峡时报指数.FTSTI跌0.9%,至3月7日来最低.印尼股市.JKSE跌0.3%,金融股领跌,资金流出930万美元.马来西亚股市.KLSE收低0.5%,至3月29日来最低.
越南股市.VNI逆势收高0.7%,泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI周一因假期休市.
0957GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2960.10 -26.10 -0.87 +11.86 2646.35
马来西亚 .KLSE 1591.28 -7.59 -0.47 +3.96 1530.73
印尼 .JKSE 4154.07 -12.31 -0.30 +8.69 3821.99
越南 .VNI 450.73 3.29 +0.74 +28.21 351.55
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(完)
--编译 程琳;审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7