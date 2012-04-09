(重温稿)《中国债市焦点》海龙短融信用事件有惊无险,但错失市场化良机

* 海龙短融有望顺利兑付,强化"政府兜底"概念

* 利好城投债及政府背景产业债

* 错失市场化机会,无利债市长期发展

作者 刘昕

路透上海4月9日电---困扰中国债市投资者多时的山东海龙短期融资券--"11海龙CP01"CN1181180=CFXS信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.

尽管海龙短融最终成功避免沦为中国债市首个违约案例,短期利好中低评级信用债,尤其是城投债及有政府背景的产业债,但分析人士同时认为,中国债券市场又一次错失了市场化的契机,对其长远发展并不利.

"海龙债的成功兑付强化了市场的共识,就是说国有企业还是会有兜底的,这是一个非常明显的案例."兴业银行债券分析师赵承东称.

山东海龙(000677.SZ)周一发布短融兑付公告,表明其短融有望如期兑付.但该公告并未提及资金来源.不过此前国内媒体曾援引其主承销商恒丰银行高层称,正与山东银监局协商,可能的解决方案是由银行提供一笔过渡资金暂时解决海龙短期融资券的兑付问题,同时潍坊市政府为这笔资金提供担保.[ID:nSB1465856]

上海一券商分析师则指出,对于本次事件,中低评级,有政府支持的债券反应将最为敏感,短期内在相同评级,有无政府信用支持的债券之间将拉开一定的信用利差.

山东海龙去年4月在银行间债市发行的该4亿元人民币一年期短融,将于今年4月15日到期,由恒丰银行主承,票面利率5.80%.

联合资信评估公司此前发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因经营及财务状况进一步恶化,其主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.这也是"福禧事件"后,中国债市时隔六年再现C级信用债.海龙短融中债最新估值收益率CN1181180=CDCT为492.88%.

**利好城投债及政府背景产业债**

海龙债的成功兑付无疑给信用债市场打了一针强心剂,淡化投资者对于信用风险的担忧,其利好作用最先将体现在有政府支持的债券上,并且将逐步扩展到整个信用债市场.

业内人士认为,以山东海龙自身经营情况看肯定无法兑付,而本次兑付得以进行的原因在于地方政府协调和支持.因此如海龙债得以成功偿付,债券有"政府兜底"的概念将进一步得以强化,政府概念含量较高的中低评级城投债受益最大,其次是有政府背景的产业债.

"像海龙这样政府参股比例很少的债券都能做支撑,更不用说政府控股较多的城投债了."赵承东称.

华南一券商交易员亦指出,经营本身就不行的企业,政府都愿意救的话,对于公益性质的城投债,政府的意愿就更强了,"毕竟(城投产业)就是要靠财政养着的."

截至2012年3月22日,山东海龙逾期贷款累计8.79亿元,占最近一期经审计净资产的556.72%.

国泰君安固定收益部主管周文渊则表示,该事件将进一步触发市场的风险偏好情绪,其带来的利好影响将传导到整体信用债市,"像这种资不抵债的债券都能如期兑付,增强了整个市场对风险的需求,刺激机构对于低评级债券的需求."

赵承东还指出,经过此次事件后,评级机构在评级的过程中,或将把政府支持作为重要的因素考量.经营情况相同的企业,或将因是否有政府支持而给予不同的评级.

上述上海一券商分析师认为,本次事件强化了评级机构对于"政府兜底"的概念,从而使得政府担保的债券仍然会享受较高的评级,"支撑城投债享受该级别的评级最根本的还是政府信用的支撑."

**错失市场化良机**

海龙债如期兑付虽然短期解决偿付危机,但是长远看来,没有信用事件发生,投资人对于债券的信用研究和信用意识就得不到强化和历练,有碍于中国信用债券市场健康全面发展.

周文渊认为,真正意义上的债券市场是应该允许违约的.如果所有的债券都不能违约,将导致债券同质化愈加严重,妨碍市场的信用研究和信用意识的进化和完善.

"把一个经济体比作一个火山,时不时冒个小泡,说明你没多大问题;如果你一直不让它出问题,那么未来可能就会出现系统性问题."他称.

上海一券商分析师亦指出,长远来说市场的健康发债是需要有违约事件出现的.这次没有出现在海龙债上,未来也将会出现在其他债券上,但是债券市场化的时间点再次被延后.

上海耀之资产管理中心王小坚此前就曾表示,如果没有风险事件的发生,投资人对信用风险的认识和投资能力就不能得到市场化的锻炼,后面包括信用风险缓释工具,"垃圾债"市场等一系列创新都无法顺利展开,将阻碍中国债券市场的健康全面发展.

俗称为"垃圾债券"的高收益债市场在中国终于破冰在即,虽然其初衷或为破解中小企业融资难题,但高悬于顶的违约风险,有可能促使监管层谨慎前行,对发行主体严挑细选,高收益债试水初期最大的容忍度料仅至BBB级企业.[ID:nSB1402586](完)