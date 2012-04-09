〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌离13个月高位,但受库存下降预期的支撑

路透新加坡4月9日电---马来西亚棕榈油期货周一下滑,因在棕榈油期货稍早触及13个月高位后,市场人士了解获利.不过跌势受限,因市场需求从供给趋紧的豆油转移到了棕榈油,导致投资者预期棕榈油库存或降低.

马来西亚棕榈油局(MPOB)将于周二公布广受关注的3月库存数据.

交易商表示,棕榈油上周曾跳涨近5%,因大豆出口地区南美的天气乾旱,加上美国数据显示农户大豆种植面积将减少,致使棕榈油需求改善.该涨势为本周棕榈油价格自超卖水平回落创造了条件.

马来西亚一外资商品经纪商的一名交易员说,"市场涨势或稍显过度.虽然部分市场人士相信库存报告将相当利多,但凡事总有两面,有些人坚持认为库存将停留在200万吨上方."

指标6月棕榈油期货FCPOc3收跌0.8%,报每吨3,575马币.稍早高见3,623马币,为去年3月8日以来最高水准.

成交量为24,548口,稍低于平常的水平25,000口. (完)