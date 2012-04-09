〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周高位

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
路透新加坡4月9日电---亚洲石脑油裂解价差周一收复上日全部失地,并升至两周高位每吨150.05美元,受欧洲汽油需求和东方石脑油买兴增强的支撑.
石脑油在欧洲和美国亦被用于汽油的原料.
交易员说,韩国湖南石油化学购买了四艘公开规格石脑油船货,总计约10万吨,船期为5月下半月,分别运抵丽水港和Daesan港.
一名交易员表示,"湖南石油化学应会购买更多船货."
湖南石油化学周一重启了其位于丽水的石脑油裂解装置.
另一名行业消息人士称,"整体上,石脑油市场受到统一价格下跌和欧洲汽油需求增强的支撑."
汽油裂解价差报在两日高位每桶12.14美元,反映出欧洲利润率强劲.
此外,中国大量的维修或影响到汽油出口.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1068.50 1.00 0.09 1067.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 116.47 0.11 0.09 116.36
97号现货汽油GL97-SIN 142.49 -0.11 -0.08 142.60
95号现货汽油GL95-SIN 137.49 -1.32 -0.95 138.81
92号现货汽油GL92-SIN 134.60 -0.41 -0.30 135.01 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日 下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38 2/22 5,273.2 3,753.1