〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周高位

路透新加坡4月9日电---亚洲石脑油裂解价差周一收复上日全部失地,并升至两周高位每吨150.05美元,受欧洲汽油需求和东方石脑油买兴增强的支撑.

石脑油在欧洲和美国亦被用于汽油的原料.

交易员说,韩国湖南石油化学购买了四艘公开规格石脑油船货,总计约10万吨,船期为5月下半月,分别运抵丽水港和Daesan港.

一名交易员表示,"湖南石油化学应会购买更多船货."

湖南石油化学周一重启了其位于丽水的石脑油裂解装置.

另一名行业消息人士称,"整体上,石脑油市场受到统一价格下跌和欧洲汽油需求增强的支撑."

汽油裂解价差报在两日高位每桶12.14美元,反映出欧洲利润率强劲.

此外,中国大量的维修或影响到汽油出口.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1068.50 1.00 0.09 1067.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 116.47 0.11 0.09 116.36

97号现货汽油GL97-SIN 142.49 -0.11 -0.08 142.60

95号现货汽油GL95-SIN 137.49 -1.32 -0.95 138.81

92号现货汽油GL92-SIN 134.60 -0.41 -0.30 135.01 (完)