〔国际油市〕亚洲燃料油持坚,因供给吃紧

路透4月9日电---亚洲燃料油市场周一持坚,因供给有限.与此同时由于欧洲市场因复活节休市,交投活动依旧清淡.

中国光汇石油在现货市场购买一批船期为4月25-29日的380-cst燃料油,价格较新加坡现货报价每吨升水近2美元.这提振了市场

单一互换合约的交易量第二日保持在50,000吨下方.

未来供给吃紧,来自西方的供给本月料在250万吨下方,5月到岸量迄今稍高于300万吨.这种供给紧俏的局面已支撑市场.定船活动也放缓,未见有新的船舶预定.

4月4日当周新加坡陆上燃料油库存下降135万桶至2,208.7万桶.

从西方来的供给仅有273,000吨,仅为3月均值的三分之一.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 737.45 -4.70 -0.63 742.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 726.38 -5.52 -0.75 731.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 730.00 -6.50 -0.88 736.50

380CST船用燃料油升水 3.62 -0.98 -21.30 4.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.25 0.25 12.50 2.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.30 -0.20 -8.00 2.50 (完)