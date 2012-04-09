〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触及约一周低位,受需求放缓拖累

路透新加坡4月9日电---亚洲柴油裂解价差周一跌至每桶15.46美元的约一周低位,因东方和欧洲需求疲弱,此外交易商担心买兴不浓的情况可能贯穿整周.

中国炼厂本月料将进行深度维护,但这并未消除卖家的悲观情绪.

路透调查显示,中国石油企业3月大幅减少原油加工量后,4月将把主要炼厂的原油加工量降至35个月低位,因炼油亏损之下,炼厂仍有很多设备检修活动.中国3月曾上调成品油价格.[ID:CN1477168]

不过,产量减少的影响可能被印尼需求削弱所抵消.印尼是亚洲重要的柴油进口国之一.

"现在缺少对馏分油的买兴,"一名交易商称.

目前基本没有将航煤运往欧洲的套利机会,而仅一周前,东方-西方的航煤套利交易还看来有利可图.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 133.95 -1.11 -0.82 135.06

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.16 -0.93 -0.69 135.09

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.31 -0.93 -0.68 136.24

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.06 -0.98 -0.72 137.04

4月柴油互换 GOSGSWMc1 134.20 -2.45 -1.79 136.65

5月柴油互换 GOSGSWMc2 134.11 -2.53 -1.85 136.64 (完)