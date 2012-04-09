〔美国热股〕美国电话电报公司盘初下跌,公司雇员将继续工作

路透4月9日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)超过40,000名雇员将继续在劳动合同条款已到期的情况下工作,与此同时工会将继续与公司进行谈判,以暂时避免代价高昂的罢工.
周一早盘交易中,该公司股价下跌0.74%,至30.71美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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