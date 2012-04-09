〔美国热股〕雅芳盘初下跌,公司周一任命新执行长

投行观点：Evercore ISI将Transocean Ltd目标价从18美元上调至24美元，评级为买进
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路透4月9日电---全球最大的护肤品直销商雅芳(Avon)(AVP.N)周一宣布,任命强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)(JNJ.N)高层Sherilyn McCoy为公司新执行长.此前四个月来,公司一直四处寻找新面孔来带领公司,改善公司的海内外业绩.
周一早盘交易中,雅芳股价下跌约2.6%,至22.81美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
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