〔美国热股〕雅芳盘初下跌,公司周一任命新执行长

路透4月9日电---全球最大的护肤品直销商雅芳(Avon)(AVP.N)周一宣布,任命强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)(JNJ.N)高层Sherilyn McCoy为公司新执行长.此前四个月来,公司一直四处寻找新面孔来带领公司,改善公司的海内外业绩.