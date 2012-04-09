〔纽约期市〕可可期货收涨,原糖和咖啡期货在清淡交投中收跌

路透纽约/伦敦4月9日电---可可期货周一收涨,受助于尾盘出现的投机性买盘,但原糖回吐稍早涨幅跟随与阿拉比卡咖啡期货一同收跌,复活节假期后的首个交易市场走势波澜不兴.

市场交投清淡,伦敦软商品市场今日继续休市.美国软商品市场上周五休市.

根据汤森路透数据,接近收盘时,原糖和可可成交量较30日均值低约四分之一,阿拉比卡咖啡期货成交量略低于均值.

交易商称,美国可可期货受到尾盘投机性买盘,以及从三个月低位反弹的价差交易提振.

明尼苏达州Country Hedging的分析师Sterling Smith称,"目前投机客没有太多的理由做多可可期货.西非并无很大的天气威胁."

ICE-7月可可期货合约CCN2收高10美元,报每吨2,118美元,曾触及1月9日以来次月合约最低水平.

可可成交量超过30日均值,受助于4月17日近月合约首个交割通知日前的5月/7月价差交易.

原糖期货收跌,因交易商预计最大生产和出口国巴西中南部甘蔗种植区很快将开始收割.交易商称,尾盘的投机性卖盘和头寸转换交易打压原糖期货跌至平盘之下,稍早受少量投机客买盘提振走高.

Scoville称,近期将有充裕的供应,且未来数月将令价格承压.

指标5月原糖期货SBK2跌0.15美分,报每磅24.43美分.

阿拉比卡咖啡期货走低,交易商称受累于基金卖盘,但仍坚守在约1.74-1.90美元的过去一个月区间内.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌4.95美分,或3%,收报每磅1.7805美元.(完)