〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受在USDA数据公布前多头平仓打压

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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路透4月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,在周二倍受关注的美国政府谷物报告公布前受多头平仓打压.
在供需报告及作物生产报告公布前,人们注意到有平仓操作.分析师平均预计2011/12年美国玉米期末库存为7.21亿蒲式耳,如果真是这样,将创下16年新低.
中国日报报导称,中国首次从乌克兰买入5万吨玉米和小麦,未来几年可能大幅增加从该国进口玉米.[ID:nSB1475878]
交易商周一表示,韩国寻求购买10月付运的最多7万吨饲料小麦和最多7万吨黄玉米.
周一早上结冰温度席卷了美国北部,预计至周四,早间都会较寒冷.
Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"我认为这不是大问题,现在还太早,玉米种植得不多而且还没有出苗,"
在截至4月3日的一周,大型投机客将玉米净多头部位削减19,824口,至139,343口.
5月合约关键阻力位在200天移动均线切入位6.64美元.支撑位在50日移动均线切入位6.47美元,九日相对强弱指标(RSI)为51.
5月玉米合约CK2结算价跌9-1/4美分,报每蒲式耳6.49美元.
今日CBOT玉米预估成交量为328,360口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。