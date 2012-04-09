〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受在USDA数据公布前多头平仓打压

路透4月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,在周二倍受关注的美国政府谷物报告公布前受多头平仓打压.

在供需报告及作物生产报告公布前,人们注意到有平仓操作.分析师平均预计2011/12年美国玉米期末库存为7.21亿蒲式耳,如果真是这样,将创下16年新低.

中国日报报导称,中国首次从乌克兰买入5万吨玉米和小麦,未来几年可能大幅增加从该国进口玉米.[ID:nSB1475878]

交易商周一表示,韩国寻求购买10月付运的最多7万吨饲料小麦和最多7万吨黄玉米.

周一早上结冰温度席卷了美国北部,预计至周四,早间都会较寒冷.

Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"我认为这不是大问题,现在还太早,玉米种植得不多而且还没有出苗,"

在截至4月3日的一周,大型投机客将玉米净多头部位削减19,824口,至139,343口.

5月合约关键阻力位在200天移动均线切入位6.64美元.支撑位在50日移动均线切入位6.47美元,九日相对强弱指标(RSI)为51.

5月玉米合约CK2结算价跌9-1/4美分,报每蒲式耳6.49美元.

今日CBOT玉米预估成交量为328,360口.(完)

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