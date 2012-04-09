〔纽约汇市〕欧元在淡静市况中微升,美就业数据引发刺激政策猜测

* 日本央行政策会议给日圆带来风险

* 日圆净空仓规模仍然庞大

* 欧洲大部分市场休市,令市况清淡

* 期权反映出对欧元前景的不安情绪减退

路透纽约4月9日电---欧元兑美元及日圆周一在清淡市况中上涨,因上周就业数据令人失望,令市场持续预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放宽政策,分析师关注本周随后一众美联储官员的讲话.

上周五公布的美国非农就业岗位增幅放缓幅度大于预期.尽管外汇市场并未休市,但耶稣受难日令市场极为清淡.

数据公布时,"市场首先感受到的就是一股悲观情绪的冲击,"Western Union Business Solutions资深市场策略师Karl Schamotta表示.数据逊于预期,令有关美国经济恢复速度不够快的担心复燃.

"第二个影响就是,数据确实令许多交易员重新考虑第三轮量化宽松政策的可能性,"他说.

许多欧洲市场周一仍然休市-包括外汇交易中心伦敦-分析师表示,美元不太可能触及关键的新水准.

"美元陷入区间,目前没有突破该区间的威胁,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk说.

交易员将继而关注本周稍晚的活动中以寻觅指引,其中包括美联储一众官员的讲话.Woolfolk说,决策者可能会维持一个稳健温和的口气.

"他们将极为清晰地表示,本来就没有排除过第三轮量化宽松政策,因此现在动用这个方案的高可能性也不令人意外,"他说.

关于美联储计划的猜测-例如他们会不会开启另一轮量化宽松,通常是利空美元的-在一段时间内可能会成为主要焦点.

"关于美元的争论在于,美国联邦公开市场委员会(FOMC)现在的政策重心是否在于进一步刺激经济,美国经济要疲软到什么成都才会令美联储重新考虑刺激计划,"花旗外汇部门CitiFX的10国策略主管Steven Englander说.

巴克莱认为就业报告不济不足以令美联储在4月24-25日会议上采取行动.

"这表示,进一步放宽政策的大门仍旧开启,FOMC需要继续关注接下来的数据,做决定的时间点可能会转到6月,"巴克莱表示.

路透数据显示,欧元兑美元EUR=盘中高见1.3133美元,日内升0.11%至1.3108美元.欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.07%,至106.84日圆,扳回早盘跌幅.

期权市场反映出,对欧元前景的不安情绪有所消褪.三个月风险逆转指标EUR3MRR=GFI周一报-2.1,仍旧偏向于欧元卖权.但已经较2月中旬的-3.5有所好转.

三个月欧元兑日圆风险逆转指标EUJP3MRR=GFI仍旧偏向欧元卖权,报-3.55.尽管如此,该指标仍低于3月初-3.68的水平.

美元兑日圆JPY=走势出现角力,最新略跌0.12%,报81.52日圆.

瑞穗实业银行市场分析师Daisuke Karakama表示,美元兑日圆在未来一两周内可能会跌至80.00日圆附近,特别是考虑到目前市场的仓位.

"当你看到日圆空仓,它们并没有真正减少,规模仍旧接近2007年夏天的水平,"Karakama说."你不得不想想这是否可持续."

本周日圆面临的风险之一就是日本央行周二结束、为期两天的政策会议.自从该央行2月意外放宽货币政策,引发日圆全面下跌后,一直备受关注.

日本央行料将按兵不动,直到4月27日会议公布长期经济和物价预期.

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,4月3日止当周,汇市投机客削减日圆净空仓头寸规模至65,108口.

这仍然接近上周67,622口的水平,当时日圆净空仓规模是2007年7月以来最大.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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