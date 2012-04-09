〔美国债市〕公债收益率跌至四周低位,因非农就业报告疲弱

* 公债价格上扬,上周五公布的3月非农就业报告疲弱

* 欧洲市场因假休市,成交清淡

路透纽约4月9日电---美国公债价格周一攀升,推动长期公债收益率跌至四周低位,之前令人失望的美国非农就业报告重燃对经济的担忧,并令对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将再推宽松举措的押注增加.

美国三大股指回落近一个百分点,标普500指数一度触及逾三周来最低,因投资者在公债市场寻求避险.不过,成交清淡,因欧洲市场继续因复活节假期休市.

美国劳工部周五公布,3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小,且远低于分析师预计的增长20.3万个. [ID:nSB1475686]数据令对美国经济的忧虑重现.公债上周对数据的反应并不完全,因市场上周五仅开市半日.

"我们看到上周五公布的疲弱非农就业人口数据进一步发酵,"4Cast, Ltd.驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示,"很显然,数据显示目前经济并非朝走出困境单方向前行,在数据方面,市场有些过于乐观."

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬2/32,收益率报2.04%,低于上周五收盘时的2.06%.30年期公债US30YT=RR价格上扬11/32,收益率从上周五尾盘的3.22%回落至3.19%.

10年期和30年期公债收益率均触及近四周最低,不过成交清淡.

"市场交投十分淡静,"大和证券驻纽约的公债交易员Raymond Remy表示,"尽管本周将进行很多操作,其中包括回购,卖回和标售等."

美联储本周将购买并卖出公债,作为其卖短买长操作的一部分.同时,从周二开始,财政部将标售720亿美元的三年,10年和30年期公债.

在上周五非农就业报告公布前,美国经济稳步改善的迹象打压了美联储将透过买入更多公债或抵押贷款证券以压低长期利率,从而刺激经济的预期.

市场人士一直在解读美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员的近期讲话,他们的讲话暗示进一步放宽政策的门槛极高.

但分析师周一发表的评论广泛响应了以下的论调,即进一步放宽政策并不像一周前看上去那样容易回避.

因假期市场休市及周一美国鲜有重大经济数据公布,使上周五的经济数据对周一市场走势的影响更大.

康涅狄格州瑞银证券利率策略主管Mike Schumacher称,除就业数据以外,推动公债交易的最重要因素是抵押贷款凸性对冲.

"最严重的负凸性区域位于10年期公债收益率2.10%,"他说,"将出现更多快速交易."

抵押贷款凸性对冲是银行和市场人士进行的一项操作,他们持有抵押贷款,且认为他们必须透过卖出公债为部分抵押贷款提前偿付作准备.

-----------------------2004 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-28/32 (+) 0.318

五年期公债US5YT=RR 100-15/32 (-02/32) 0.903

10年期公债US10YT=RR 99-20/32 (+01/32) 2.044

30年期公债US30YT=RR 98-23/32 (+10/32) 3.193 (完)

--编译 母红/于春红;审校 李军/母红

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