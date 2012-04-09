〔加拿大股市〕收低且盘中触及逾三个月低位,受美国就业数据拖累

路透多伦多4月9日电---加拿大主要股指周一收低,盘中触及逾三个月来最低水准,因上周五公众假期休市时美国公布的非农就业数据远逊于预期,不过上涨的金矿类股帮助缓解了大盘跌势.

资源和金融类股跌幅最大,Potash Corp (POT.TO)下跌2.1%,报43.94加元,宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)重挫3.1%,至12.73加元,加拿大皇家银行(RY.TO)跌0.7%,报56.55加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低84.61点,或0.70%,报12,018.50点,为连续第四个交易日收低.2012年迄今该指数累计仅上升0.5%,而美股标准普尔500指数.SPX涨近10%.

加拿大避险的金矿类股周一帮助加拿大股市表现优于美股.金矿类股上涨0.7%,因现货金XAU=接近每盎司1,650美元关口,此前美国公布就业数据低于预期,令人重燃对美联储将拿出新的货币宽松政策的憧憬,而且中国通胀上升提振了对黄金的偏好.

Barrick Gold Corp (ABX.TO)涨0.7%,报40.80加元,Goldcorp Inc(G.TO)升0.8%至40.93加元.

美国周五公布的数据显示,上月美国非农就业岗位增加12万个,远低于增加20.3万个的预估中值,这打压了人们对高风险资产的偏好.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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