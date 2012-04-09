〔加拿大汇市〕加元兑美元受美就业数据打压走低,加央行报告提供支撑

路透多伦多4月9日电---加元兑美元周一走低,复活节假期后首日交易成交清淡,因上周五令人失望的美国非农就业报告继续发酵,抵销了相对乐观的加拿大央行经济前景调查的影响.

美国劳工部周五公布,3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小,且远低于分析师预计的增长20.3万个.[ID:nSB1475686]令美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出更多货币刺激举措的可能性犹存.

加元/美元CAD=D4收报0.9965加元或1.0035美元,上周四收报0.9938加元或1.0062美元.

周一在触及日低和4月低位1.0002加元,或0.99.98美元后,加元小幅反弹.

加拿大央行周一公布的一项调查显示,企业对未来销售的信心增至两年来最高,且企业预计将增加招聘.这也扶助提振加元.(完)

--编译 母红;审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]