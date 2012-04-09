〔金砖国家〕4月9日股汇市收盘纵览

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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路透4月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月9日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.01%,报1,026.29点.
中国股市:沪综指周一收低0.9%,日间公布3月CPI反弹且超预期,令盘面卖压加剧.分析人士认为,去年上市公司业绩公布近尾声,整体增长弱于预期,经济继续减速担忧下大盘料持续承压;预计股指短线围绕2,300点一线震荡并等候选择方向.沪综指.SSEC收报2,285.777点,下跌20.776点,或0.9%,今日上海A股成交额为550亿元人民币,上交易日为687亿元.[.SSCN]
香港股市:因假期休市.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收跌.美国非农就业数据逊于预期,令早盘美元走软,人民币中间价随之高开.但盘中购汇盘较结汇盘显多,令人民币略走弱.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水147点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3232元.[CNY/CN][ID:nSB1477356]
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印度股市:录得两周来最大单日跌幅,存款增速放缓的忧虑打压银行股,Larsen & Toubro等资本财类股下滑,因市场担忧本周公布的工业产出数据将趋疲.指标BSE指数.BSESN收低1.51%,报17,222.14点.[.BO][ID:nL3E8F93ZI]
印度汇市:印度卢比下滑,因美国上周公布的就业数据表现疲弱,引燃了对放缓的担忧,并促使投资者削减风险部位,但印度央行可能通过抛售美元来干预汇市,令该国本币削减了部分跌幅.印度卢比兑美元INR=D2收报51.14/15,低于上周三的收盘价51.055/065,但脱离了日低51.41.[INR/][ID:nL3E8F93V7]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,622.070点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.16%至862.59点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.15%至29.6450;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.13%,报38.7500.
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巴西股市:拉丁美洲股市下跌,此前美国公布的报告显示,该国就业增长放缓,加剧了对该国经济复苏的担忧.中国3月年通胀率跳涨至3.6%,加深了该国需求可能降温的担忧.中国是全球第二大经济体,亦是巴西最大的贸易伙伴.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.21%,至62,923.21点,为1月31日以来的最低水准.[ID:nL2E8F9HM3]
巴西汇市:拉丁美洲货币小幅走软,因美国3月非农就业岗位增长急剧放缓且中国3月通胀率意外反弹,促使投资者在复活节假期后削减对风险较高资产的曝险.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.07%,报1.8255.[ID:nL2E8F95JL]
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南非股汇市:因假期休市.[.J][ZAR/](完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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