〔货币市场〕疲弱美国就业数据令第三轮量化宽松政策臆测再起

路透纽约4月9日电---上周五公布的美国就业增长数据令人失望,令避险资产受益,并在周一支撑短期利率期约,因推出新一轮大规模购债行动以支撑美国经济的可能性升高.
美国劳工部周五公布,3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小,且远低于分析师预计的增长20.3万个[ID:nSB1475686].
就业增长迟滞仍然是美国联邦储备理事会(美联储)最为忧虑的问题,市场因而更加热切揣测美联储是否会出台第三轮量化宽松举措,以防止经济复苏夭折.
2014年12月到期的欧洲美元利率期货EDZ4持平于98.835.该合约上周五录得1月25日以来最大单日涨幅.
这表明投资者预计2014年底银行和华尔街的三个月期美元无担保融资成本为1.165%.
美国财政部标售310亿美元三个月期国库券,得标利率为0.085%,高标得标比率为51.12%.
"近期标债的投标较为踊跃,但由于宣布的四周期国库券标售规模大于预期,买家购买热情略有回落,4.20倍的投标倍数为8月8日以来最低."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示.
交易商得标比重为60.8%,略高于2009年6月以来的平均水平59.3%.
财政部标售290亿美元六个月期国库券,得标利率为0.150%,投标倍数为4.37倍,为2012年2月27日以来最弱.
交易商获得50.6%,比重为12月12日以来最小.
指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=上周四定盘价报0.46915%.多数欧洲金融市场周五和周一因复活节假期休市.(完)
--编译 郑茵;审校 沈以文
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