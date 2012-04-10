尼日尔发生坠机 四名中国人遇难

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透尼亚美4月9日电---两名尼日尔(尼日共和国)安全消息人士周一透露，一架直升机在尼日尔Tenere沙漠坠毁，中国石油天然气集团公司(CNPC)四名中国雇员和两名法国机组人员遇难。
一名军方官员称："我们发现了这架私人直升机的残骸。这架直升机在飞越Tenere沙漠时失踪，机上所有人员，包括四名中国人和两名法国机组人员全部遇难。"
另一名官员表示，这架直升机周五从中石油在当地的项目Agadem油田起飞，准备飞往Fachi镇，但没有抵达目的地。
中石油在Fachi拥有勘探许可，但该公司未立即作出置评。
第二名士兵对路透表示："一接到直升机失踪报告，军方就展开了空中和地面营救任务……我们不知道坠毁的原因。"（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保