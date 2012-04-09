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市场报道 | 2012年 4月 10日 星期二 07:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月10日-4月17日****

路透4月10日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------4月9日当周--------------------------------

4月10日(二)

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 3月 -- 94.3

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月7日当周 -- +3.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月7日当周 -- +4.6%

1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 47.5

1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +0.4%

趸售销售 +0.7% -0.1%

4月11日(三)

1100 美国抵押贷款指数 4月6日当周 -- 695.7

再融资指数 -- 3576.8

1215 加拿大房屋开工(万户) 3月 20 20.11

1230 美国出口物价 3月 +0.4% +0.4%

进口物价 +0.8% +0.4%

1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,960 赤字2,320

4月12日(四)

1230 加拿大新屋价格(较前月) 2月 +0.2% +0.1%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差520 逆差526

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月7日当周 35.5 35.7

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.175

续请失业金人数(万人) 3月31日当周 334.0 333.8

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.3%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.8% +3.0%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差19.0 顺差21

出口(亿加元) 412.7 414.4

进口(亿加元) 393.6 393.4

4月13日(五)

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.9%

扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1230 美国实质所得 3月 -0.1% -0.3%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 76.2 76.2

现况指数 86.1 86.0

预期指数 69.8 69.8

1430 美国ECRI一周领先指标 4月6日当周 -- 126.5

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 3月 -- +0.1%

--------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月16日(一)

1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.4% +1.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.9%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 21.10 20.21

1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,010

外资购买美国公债(亿美元) -- 买超829.6

1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.7%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 29 28

4月17日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- --

1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.0 69.8

建筑许可年率(万户) 71.3 71.5

1230 加拿大制造业销售 2月 -- -0.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- --

1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00%

1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% 持平

产能利用率 78.8% 78.4% (完)

--编译 肖群英;审校 沈以文

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