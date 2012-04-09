〔伊朗情势〕伊朗无意同西方国家恢复核燃料交换协议--原子机构负责人

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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路透迪拜4月9日电---伊朗原子能组织负责人称,该国没有兴趣与西方国家重启核燃料交换协议,不过一旦伊朗获得所需的材料,就可能降低高浓缩铀的产量.
美国官员称,促使伊朗暂停铀浓缩和关闭库姆(Qom)附近的地下核设施,是伊朗与世界主要大国之间谈判的优先要务,双方订于周六复谈.
伊朗媒体周一援引该国外长Ali Akbar Salehi的话称,德黑兰不同意世界大国在核谈判启动之前施加前提条件.
伊朗媒体周一引述该国核能组织负责人Fereydoon Abbasi-Davani的话称,不考虑重启在2009年冻结的核燃料交换协议.根据该协议,外国将向伊朗的研究用反应堆提供浓缩燃料,用于和平目的.
"伊朗不会回头,没有兴趣接受其他国家的20%浓度燃料,因为国家已经作出投资,"伊朗国家新闻机构报导称,Abbasi-Davani周日晚接受采访时作上述表示.
不过,Abbasi-Davani提高了将燃料纯度降回3.5%的可能性,这是反应堆产生核电所需要的浓度水平.
"一旦获得必需的燃料,我们将缩减产量,甚至可能将浓度转变为3.5%,"他说道.(完)
--编译 吴云凌;审校 沈以文
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