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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 07:15 BJT

〔日本个股〕夏普年度净亏损可能扩大至3,900亿日圆--日经(更新版)

(新增细节)

路透4月10日电---日本经济新闻称,预计日本电子厂商夏普(6753.T)料将公布2011会计年度合并净亏损达3,900亿日圆(47.9亿美元)左右,因电视机和太阳能电池销售情况不佳.

日经报导称,该公司在会计年度开始时曾预测录得年度净利60亿日圆.然而液晶电视需求下滑速度快于预期,令该公司受到冲击.

夏普在2月时还曾预测,截止3月31日的该年度净亏损为2,900亿日圆.

日经称,该公司预测2011会计年度营收较上年下降16%至2.55万亿日圆,但现在看来可能也无法达到.

上月夏普任命全球业务集团主管奥田隆司担任社长,希望扭转公司局面.由于电视销售大跌,公司预测将创下净亏损的新高纪录[ID:nST0440992].(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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