《中国报摘》--中国证券报4月10日

标题新闻：澳洲第四季企业总获利经季节调整较前季增长20.1%，远高于路透调查预估的8%
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* 头版头条:
--中国沪深两市首批10家上市公司第一季度业绩报告发布,其中多家公司业绩实现增长,三家公司半年度业绩预增.
* 其他:
--银监会主席尚福林表示,下一步将继续推进差异化政策的落地,敦促银行业金融机构落实好服务实体经济这一基本要求,更好地服务小微企业.
--对于中央汇金一季度再次出手增持银行股,分析人士表示,这既说明汇金继续看好银行股的长期投资价值,也意味着汇金倾向于认为目前已处于A股市场的底部区域,通过增持提振市场信心.
--面对寿险退保金激增质疑,中国太保(601601.SS)(2601.HK)相关负责人称,一定范围的退保比例是保险公司业务经营正常现象.从其现有的退保情况看,退保率仍处在可控和合理范围内,对公司正常经营不会产生不利影响.
--浙报传媒(600633.SS)拟非公开发行不超过1.8亿股,发行价格不低于14.1元人民币/股,募集至多25亿元,以收购杭州边锋网络和上海浩方在线信息技术公司100%股权.
--TCL集团(000100.SZ)称,全资子公司--惠州TCL资源投资有限公司与亿利资源集团签订协议.双方拟在内蒙古和新疆分别成立合资公司,合作开发煤炭资源、金属矿产资源等项目.
--中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示,进入4月份,国内外多晶硅市场延续节前阴跌的走势.截至4月6日,国内现货主流报价为18-21万元/吨,比去年同期下降逾七成.
--保利地产(600048.SS)3月签约面积93.61万平方米,同比增55.08%;实现签约金额97.38亿元,同比增长47.27%.一季度实现签约面积143.89万平方米,同比增长8.98%,签约金额148.66亿元,同比增长6.07%.(完)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持