《中国报摘》--中国证券报4月10日

* 头版头条:

--中国沪深两市首批10家上市公司第一季度业绩报告发布,其中多家公司业绩实现增长,三家公司半年度业绩预增.

* 其他:

--银监会主席尚福林表示,下一步将继续推进差异化政策的落地,敦促银行业金融机构落实好服务实体经济这一基本要求,更好地服务小微企业.

--对于中央汇金一季度再次出手增持银行股,分析人士表示,这既说明汇金继续看好银行股的长期投资价值,也意味着汇金倾向于认为目前已处于A股市场的底部区域,通过增持提振市场信心.

--面对寿险退保金激增质疑,中国太保(601601.SS)(2601.HK)相关负责人称,一定范围的退保比例是保险公司业务经营正常现象.从其现有的退保情况看,退保率仍处在可控和合理范围内,对公司正常经营不会产生不利影响.

--浙报传媒(600633.SS)拟非公开发行不超过1.8亿股,发行价格不低于14.1元人民币/股,募集至多25亿元,以收购杭州边锋网络和上海浩方在线信息技术公司100%股权.

--TCL集团(000100.SZ)称,全资子公司--惠州TCL资源投资有限公司与亿利资源集团签订协议.双方拟在内蒙古和新疆分别成立合资公司,合作开发煤炭资源、金属矿产资源等项目.

--中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示,进入4月份,国内外多晶硅市场延续节前阴跌的走势.截至4月6日,国内现货主流报价为18-21万元/吨,比去年同期下降逾七成.

--保利地产(600048.SS)3月签约面积93.61万平方米,同比增55.08%;实现签约金额97.38亿元,同比增长47.27%.一季度实现签约面积143.89万平方米,同比增长8.98%,签约金额148.66亿元,同比增长6.07%.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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